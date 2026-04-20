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Eventi e Cultura

Roseto degli Abruzzi, Panthers: conferenza stampa in programma per tracciare il bilancio della stagione 2025/2026

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Giovedì 23 aprile, presso lo stabilimento Bolla Mare di Lungomare Celommi a Roseto degli Abruzzi, si è tenuta la conferenza stampa di fine stagione 2025/2026 delle Panthers Roseto. Presenti dirigenti, sponsor e lo staff tecnico per tracciare il bilancio della stagione e illustrare i progetti futuri della squadra.

Durante l’incontro è stato fatto il punto sulla stagione appena conclusa, definendola come “magica” e mettendo in evidenza i successi ottenuti. Sono state esposte inoltre le strategie e gli obiettivi per i prossimi anni, cercando di mantenere alto il livello delle prestazioni della squadra.

Il presidente delle Panthers Roseto ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti questa stagione e siamo pronti a continuare a lavorare duramente per migliorare ancora. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e continueranno a farlo nel futuro”.

I dirigenti e lo staff tecnico hanno condiviso la stessa visione, evidenziando l’importanza di continuare a investire nelle giovani promesse e nel potenziamento della squadra per mantenere un alto livello competitivo.

La conferenza stampa si è conclusa con un invito a tutti i tifosi delle Panthers Roseto a continuare a seguire la squadra e a sostenerla in questa nuova fase di crescita e consolidamento.

L’Ufficio Comunicazione Panthers Roseto ha ringraziato tutti i presenti e ha espresso ottimismo per il futuro della squadra, promettendo di continuare a fornire aggiornamenti sulla programmazione e sulle attività della società.

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