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Roseto degli Abruzzi, Panthers: sinergia con sponsor e partner per il futuro

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La società Panthers Roseto ha ufficializzato la creazione di sinergia con sponsor e partner attuali e futuri durante il convegno “In cantina con gli Sponsor”, che si è tenuto il 4 luglio presso la Cantina Orlandi Contucci Ponno.

L’evento, organizzato con il supporto del main sponsor People Strategy, ha visto la partecipazione di imprenditori e partner commerciali, accolti calorosamente dal direttore della Cantina Orlandi Contucci Ponno Andrea Gozzi e dal direttore commerciale Francesco Giorgini, alla presenza delle Istituzioni locali.

Durante il convegno, la società ha delineato le prossime linee guida per il futuro, con particolare attenzione all’incremento della struttura dirigenziale che prevede conferme, nuovi ingressi e nuovi ruoli. Le Panthers Roseto intendono continuare a essere un’officina delle opportunità, puntando su uno staff tecnico, atletico e sanitario di alto livello e su figure dirigenziali competenti che credono nel lavoro di squadra.

La società ha anche annunciato l’avvio della campagna abbonamenti, che coinciderà con la 54° edizione della Mostra dei Vini di Montepagano, in programma dal 31 luglio al 2 agosto. I primi a rinnovare l’abbonamento potranno usufruire di una sorpresa speciale.

Il quadro societario è stato confermato con i ruoli di Gianpaolo Pigliacampo come presidente, Pasquale Zeppillo come vicepresidente, Gabriele De Marcellis come segretario generale, Enzo Brandimarte come medico, e altri ancora. Sono stati introdotti nuovi ruoli, tra cui Francesco Del Governatore come CEO, Giorgio Pomponi come direttore generale, e Nando Francani come team manager e co-allenatore.

La Panthers Roseto si presenta dunque al prossimo anno sportivo con un organico rinnovato e ambizioso, pronto a continuare a dimostrare impegno e professionalità nel raggiungimento degli obiettivi stagionali.

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