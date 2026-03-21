Roseto degli Abruzzi, sbloccati 21,5 milioni per la scuola ‘Fedele Romani’: interventi ripartono grazie alla Lega

Roseto degli Abruzzi – Finalmente si sbloccano i lavori per la nuova scuola ‘Fedele Romani’ a Roseto degli Abruzzi, grazie al decreto firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che destina 21,5 milioni di euro ai Comuni di Roseto degli Abruzzi e Città di Castello.

A commentare la notizia è Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, che si è detto soddisfatto per il lavoro svolto in collaborazione con il Governo: “Finalmente potranno riprendere a Roseto degli Abruzzi gli interventi per la realizzazione della nuova scuola ‘Fedele Romani’, fermi da troppo tempo. Grazie alla Lega e al lavoro portato avanti con il Governo oggi si sblocca una situazione che rischiava di penalizzare gravemente un’intera comunità”.

Il provvedimento consentirà la ripresa dei lavori di ricostruzione di due nuovi poli scolastici, in Abruzzo e Umbria, finanziati dal Pnrr. Questi interventi, come dichiarato dal Ministero, avevano accumulato ritardi e si trovavano con edifici preesistenti demoliti, contratti risolti con le imprese appaltatrici e senza una nuova ditta esecutrice. Il decreto garantirà la prosecuzione degli interventi e la realizzazione di scuole sicure, moderne e all’avanguardia.

D’Incecco ha inoltre ringraziato il Ministro Valditara per aver accolto le istanze del territorio rosetano e della Lega, confermando l’impegno del partito nel sostenere le comunità locali. L’obiettivo è quello di completare i lavori della ‘Fedeli Romani’ senza ulteriori difficoltà, garantendo una scuola sicura e all’altezza delle esigenze della comunità.

Si tratta di un risultato importante per la città, per le famiglie e per gli studenti, che potranno presto usufruire di nuove strutture scolastiche all’avanguardia. La Lega si impegna a vigilare affinché i lavori riprendano rapidamente e si concludano con successo, per il bene di tutta la comunità.