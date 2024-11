Roseto, furto d’auto sventato in tempo record dai Carabinieri

Nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi a seguito della recrudescenza dei reati contro il patrimonio e in particolare per quanto attiene il furto di autovetture, la Compagnia Carabinieri di Giulianova ha potenziato i rutinari servizi della stazione di Roseto affiancando il Radiomobile e personale in abiti civili del Nucleo Operativo della citata compagnia.

Nel tardo pomeriggio di ieri, una cittadina che aveva lasciato la propria auto in sosta nel parcheggio del supermercato OASI di Roseto, all’uscita dall’esercizio si è accorta che qualcuno aveva sottratto il mezzo. Immediatamente la donna si rivolgeva ai Carabinieri della Stazione di Roseto che convergevano con più auto nella zona inibendo le vie di fuga ai ladri. Infatti gli stessi abbandonavano l’auto in una traversa della nazionale e si dileguavano a piedi. I Carabinieri iniziavano una capillare ricerca anche con l’ausilio degli impianti di videosorveglianza presenti in zona e dopo circa un’ora dal fatto individuavano i responsabili del reato, una coppia di forestieri con precedenti specifici. I due venivano bloccati e portati in caserma per essere segnalati all’A.G. per furto aggravato, inoltre sono state avviate nei loro confronti le procedure per la richiesta del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Roseto, non avendo in zona interessi né di carattere affettivo né economico.

A Roseto tali servizi di controllo continueranno senza sosta al fine di poter prevenire e reprimere i reati in genere e in particolare quelli contro il patrimonio.