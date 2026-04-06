Roseto, Panthers commoventi cedono nel finale a Venezia: stagione magica che emoziona

Le Panthers Roseto hanno commosso tutti ma sono state sconfitte nel finale dalla Reyer Venezia, chiudendo così una stagione magica. Con quattro punti di differenza in due partite playoff, le Panthers hanno dimostrato di essere una squadra forte, con una valutazione di 81-65 a loro favore e due quarti vinti su quattro.

La partita si è svolta con ritmi alti, e nonostante Venezia abbia cercato di prendere il controllo del gioco, Roseto ha risposto con determinazione, guidata da un’eccezionale Ustby. Le Pantere hanno lottato a testa alta, ma la maggiore rotazione a favore della Reyer Venezia ha permesso loro di mantenere il vantaggio, chiudendo il primo quarto sul 19-28.

Nel secondo quarto, Roseto ha aumentato l’intensità difensiva e ha iniziato a recuperare punti, con Caloro a trascinare la squadra. Nonostante il grande sforzo, alla fine del primo tempo il punteggio era di 35-41 a favore di Venezia.

Nella ripresa, Roseto è tornata in campo con determinazione, e i giochi a due tra Caloro e Bura sono stati particolarmente efficaci. Le Panthers sono riuscite a restare in contatto con le avversarie, arrivando sul 43-43 al 25′. Tuttavia, Venezia è riuscita a mantenere il margine di vantaggio fino alla fine del terzo quarto, con un punteggio di 51-52.

Nell’ultimo quarto, l’intensità del match è cresciuta ulteriormente, ma nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull’altra. A pochi secondi dalla fine, Roseto ha giocato il tutto per tutto, ma il tiro della potenziale vittoria di Puisis non è andato a segno.

Nonostante la sconfitta, la stagione delle Panthers Roseto rimarrà nella memoria di tutti a Roseto degli Abruzzi. Le Pantere hanno fatto impazzire gli appassionati di basket in tutta Italia, regalando emozioni e spettacolo sul campo.

Il match si è concluso con la vittoria della Reyer Venezia per 63-64. Tra le giocatrici in campo per le Panthers Roseto, Ustby si è distinta con 24 punti, seguita da Bura con 14 punti e Caloro con 12 punti.

Dopo una stagione memorabile, le Panthers Roseto si sono arrese alla Reyer Venezia nel finale, ma hanno dimostrato di essere una squadra competitiva e determinata. Applausi per entrambe le squadre, che hanno regalato uno spettacolo emozionante ai tifosi.