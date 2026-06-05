Roseto, Panthers e People Strategy insieme per la stagione 2026/2027: solida partnership basata su valori condivisi

La società Panthers Roseto ha annunciato che People Strategy continuerà ad essere il main sponsor della prima squadra anche per la stagione 2026/2027, consolidando così una importante collaborazione basata su valori comuni come talento, affidabilità, grinta, determinazione, inclusività e parità di genere.

Il presidente di People Strategy, Luca Mazzali, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di rinnovare questo binomio con le Panthers Roseto sulla scia dei risultati ottenuti lo scorso anno. Ci sono stati risultati straordinari ottenuti sul campo ma, soprattutto, c’è stata una forte condivisione dei valori che sono propri delle Panthers e di People Strategy. Valori legati alla formazione, allo studio, al lavoro come elementi fondamentali di crescita, di cooperazione con gli altri, di realizzazione di sé stessi e di successo. Siamo convinti che questo percorso possa continuare, avendo come obiettivi sia i risultati sportivi ma anche la condivisione quotidiana di valori importanti”.

Il general manager delle Panthers Roseto, Francesco Del Governatore, ha aggiunto: “Oggi consolidiamo una partnership solida che ha dimostrato di poter funzionare, dentro e fuori dal campo. Ringraziamo di cuore People Strategy, e nello specifico il presidente Luca Mazzali, per aver ulteriormente aumentato il suo sostegno al nostro sodalizio”.

Questa collaborazione si basa su una reciproca stima e su valori condivisi, essenziali per il successo sportivo e per la crescita di entrambe le realtà coinvolte. La sinergia tra Panthers Roseto e People Strategy si rafforza ancora una volta, promettendo risultati positivi e una crescita continua.