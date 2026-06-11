Roseto, Panthers ingaggiano l’ala grande Valeria Trucco per la stagione 2023/2024

La società Panthers Roseto ha annunciato l’ingaggio dell’ala grande Valeria Trucco, classe 1999, proveniente dal Geas Basket Sesto San Giovanni. Con i suoi 192 cm di altezza, Trucco si distingue per la sua mobilità e per la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli in campo.

La giocatrice, reduce da un quinquennio di successi con la divisa del Geas Basket, ha raggiunto il punto più alto della sua carriera nella stagione 22/23, portando la squadra alle semifinali dello Scudetto. Inoltre, vanta 28 presenze con la Nazionale italiana e una medaglia d’oro conquistata agli Europei U20 nel 2019 in Repubblica Ceca.

Il coach delle Panthers Roseto, Simone Righi, ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo di Trucco, sottolineando la sua determinazione nel voler riconquistare un posto in Nazionale. “Valeria viene da due stagioni un po’ difficili a Geas, ha tanta voglia di mettersi in gioco e vuole dimostrare di poter riconquistare la maglia della Nazionale”, ha dichiarato Righi. “Sono contento che abbia voluto sposare la causa rosetana e sono convinto che, grazie ai nostri splendidi tifosi, potrà ritrovare quella giusta serenità per tornare ad essere una delle migliori lunghe italiane.”

Con l’arrivo di Valeria Trucco, le Panthers Roseto puntano ad arricchire il proprio roster con una giocatrice di grande talento e determinazione, pronta a mettersi in gioco e a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella squadra.