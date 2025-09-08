“Rotonda” a Monteluco di Roio: la Giunta comunale approva il progetto esecutivo

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Via libera della Giunta comunale al progetto esecutivo per i lavori di consolidamento e recupero della casina comunale denominata “Rotonda”, situata a Monteluco di Roio – Il costo dell’operazione ? di 905mila euro, di cui 280mila euro a valere sulla delibera Cipe18/2020 e 625mila stanziati con delibera Cipess 58/2024.Peraltro, nei giorni scorsi, ? stato approvato anche il progetto esecutivo, per opere di consolidamento e recupero, dello chalet di Monteluco di Roio per un importo complessivo di 920mila euro, finanziati con le risorse stanziate con la delibera Cipe 18/2020 (100mila euro) e la Cipess 58/2024 (820mila euro).”Obiettivo dell’amministrazione – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei beni pubblici, Raffaele Daniele – ? restituire alla comunit? strutture funzionali e accoglienti in uno dei luoghi del cuore della nostra citt? come la pineta di Roio – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli interventi previsti sulla casina comunale ‘Rotonda’ e sullo chalet renderanno gli immobili funzionali e adeguati alle esigenze di cittadini, escursionisti e turisti”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it