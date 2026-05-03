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Rottamazione: le ultime ore cruciali

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In queste ore il tema della rottamazione è molto ricercato online, posizionandosi ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. Si chiude oggi la Rottamazione 5, con adesioni last minute che tengono con il fiato sospeso. Si parla di rottamazione cartelle anche per Imu, Tari e multe stradali, con un emendamento al Dl fiscale che potrebbe portare importanti cambiamenti. Le ultime ore prima della scadenza della rottamazione quinquies sono cruciali: come pagare e quali sono le possibili proroghe in discussione? Chi si trova in questa situazione si trova di fronte a una decisione importante da prendere al volo. Per rimanere aggiornati su questa vicenda in evoluzione, è consigliabile cercare informazioni dettagliate e attendibili online.

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