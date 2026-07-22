Rottamazione: opportunità e scadenze

La rottamazione è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca e oggetto di numerosi dibattiti. Un tema di grande rilevanza, soprattutto per le entrate locali, con la possibilità di aderire alla rottamazione quinquies entro il prossimo 31 luglio.

Questa iniziativa coinvolge diversi ambiti, tra cui Imu, Tari e multe, offrendo ai Comuni la possibilità di aderire per sanare situazioni debitorie e favorire una maggiore regolarizzazione.

È fondamentale che gli enti territoriali valutino attentamente questa opportunità, considerando che il tempo per aderire è limitato. La scadenza imminente richiede decisioni tempestive per beneficiare dei vantaggi derivanti dalla rottamazione quinquies.

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