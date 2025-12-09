Rottamazione quinquies, nuova chance per i decaduti

La rottamazione quinquies si prepara a diventare il nuovo capitolo della “pace fiscale” prevista dalla legge di bilancio 2026, con l’obiettivo di consentire ai contribuenti di chiudere i conti con il Fisco pagando solo una parte del debito e dilazionando il resto in piani più lunghi rispetto al passato. La misura arriva mentre è in corso la rottamazione quater, per la quale il 9 dicembre rappresenta il termine ultimo per non perdere i benefici sulla rata scaduta a fine novembre.

Che cos’è la rottamazione quinquies

La quinquies è la quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali. In base alla bozza della manovra 2026, potranno rientrare i debiti risultanti:

dai carichi affidati all’agente della riscossione in un ampio arco temporale (dal 2000 al 2023);

in un ampio arco temporale (dal 2000 al 2023); dall’ omesso versamento di imposte che emergono direttamente dalle dichiarazioni fiscali e dai controlli automatici e formali;

che emergono direttamente dalle dichiarazioni fiscali e dai controlli automatici e formali; dai contributi previdenziali dovuti all’ente di previdenza, se non derivano da accertamenti veri e propri.

La logica resta quella già vista nelle precedenti rottamazioni: il contribuente estingue il debito pagando il capitale e le spese di riscossione, mentre viene prevista la possibilità di stralciare sanzioni, interessi e interessi di mora collegati ai carichi affidati.

Pagamenti più lunghi: piani fino a 9 anni

Una delle novità più rilevanti riguarda la durata dei piani di pagamento. La bozza di testo consente, in alternativa al versamento in unica soluzione, di rateizzare l’importo dovuto in un numero elevato di rate distribuite su più anni, con una struttura che arriva fino a 54 rate bimestrali e quindi a circa 9 anni di percorso.

Il pagamento potrà avvenire quindi:

in unica soluzione entro la scadenza fissata dalla manovra (oggi indicata al 31 luglio 2026);

entro la scadenza fissata dalla manovra (oggi indicata al 31 luglio 2026); oppure tramite un piano rateale di lungo periodo, con rate di pari importo e interessi agevolati sulle somme residue.

Rispetto alle rottamazioni precedenti, la filosofia è quella di rendere più sostenibile il rientro, distribuendo il debito su un orizzonte temporale più ampio, seppure con un tasso di interesse sulle rate che in bozza è indicato al 4% e su cui sono in discussione eventuali limature.

Il legame con la rottamazione quater e la scadenza del 9 dicembre

La quinquies nasce in un contesto in cui è ancora attiva la rottamazione quater. Per quest’ultima, la rata in scadenza il 30 novembre viene considerata regolare se pagata entro il 9 dicembre, grazie ai giorni di tolleranza previsti dalla normativa. Chi non rispetta questo termine rischia la decadenza dalla definizione agevolata, con il ritorno in vita di sanzioni, interessi e procedure ordinarie di riscossione.

La bozza di rottamazione quinquies, così come discussa, collega in parte la nuova sanatoria alla posizione dei contribuenti sulla quater. Tra le ipotesi più dibattute:

la possibilità di aderire alla quinquies anche per chi è decaduto da precedenti definizioni agevolate, inclusa la quater;

da precedenti definizioni agevolate, inclusa la quater; la previsione di condizioni particolari per chi è invece sempre rimasto in regola con i pagamenti della quater, che potrebbe godere di un accesso più lineare alla nuova rottamazione.

Su questo punto il quadro non è ancora definitivamente cristallizzato: alcuni testi mettono in risalto l’apertura a chi è decaduto, altri prefigurano limiti più stringenti. La versione definitiva dipenderà dall’iter parlamentare della legge di bilancio.

Tributi locali e sanatorie: la scelta è in mano ai Comuni

Un altro tassello importante riguarda i tributi locali (IMU, TARI, multe, addizionali e altri prelievi gestiti da Comuni e Regioni). La rottamazione quinquies “nazionale”, per come formulata nella bozza, non include automaticamente i tributi locali, concentrandosi sui debiti erariali e previdenziali.

Parallelamente, l’articolo dedicato alle sanatorie locali in manovra 2026 reintroduce la facoltà per gli enti territoriali di approvare proprie definizioni agevolate sulle entrate di competenza. In pratica, il Comune può deliberare un regolamento che preveda, a seconda delle scelte politiche e di bilancio:

nessun intervento sulle vecchie posizioni, quindi nessuna sanatoria locale;

locale; la riduzione o l’azzeramento degli interessi dovuti;

dovuti; la riduzione o l’azzeramento delle sanzioni, lasciando invariato il capitale.

Si tratta di una facoltà e non di un obbligo: ogni Comune o Regione deciderà se attivare una propria rottamazione locale e con quali condizioni, valutando sostenibilità dei conti e impatto sui contribuenti.

Quali debiti possono rientrare e quali restano fuori

Guardando al perimetro complessivo delineato dalla quinquies, tra i debiti che possono rientrare nella definizione, in base all’attuale bozza, troviamo in particolare:

cartelle affidate alla riscossione su imposte dirette e IVA emerse dalle dichiarazioni;

emerse dalle dichiarazioni; contributi previdenziali non derivanti da accertamento;

non derivanti da accertamento; altri debiti erariali compresi tra quelli indicati nel testo di manovra.

Restano invece, almeno in parte, esclusi o rimessi a scelte autonome degli enti competenti:

alcuni tributi locali (IMU, TARI, ecc.), che potranno entrare in gioco solo tramite le sanatorie deliberate da Comuni e Regioni;

le posizioni oggetto di specifici accertamenti, per le quali si valuta se estendere o meno la definizione agevolata;

i casi di decadenza dalla quinquies stessa, che si determinerebbe – secondo gli schemi già visti – in caso di mancato pagamento di più rate o dell’ultima rata del piano.

Come prepararsi alla nuova rottamazione

In attesa del testo definitivo, i contribuenti interessati possono iniziare a:

ricostruire la propria posizione con il Fisco, verificando tramite i servizi online dell’agente della riscossione quali cartelle sono ancora aperte e a quanto ammontano;

con il Fisco, verificando tramite i servizi online dell’agente della riscossione quali cartelle sono ancora aperte e a quanto ammontano; valutare se sono già inclusi in precedenti rottamazioni (in particolare la quater) e se sono in regola con i pagamenti;

(in particolare la quater) e se sono in regola con i pagamenti; tenere d’occhio le delibere locali del proprio Comune e della propria Regione, per capire se verranno attivate sanatorie specifiche su IMU, TARI, multe e altri tributi;

del proprio Comune e della propria Regione, per capire se verranno attivate sanatorie specifiche su IMU, TARI, multe e altri tributi; confrontarsi con un professionista di fiducia per simulare gli effetti economici di un’eventuale adesione alla quinquies.

La rottamazione quinquies, così come impostata, rappresenta una nuova opportunità di regolarizzazione dei debiti fiscali, soprattutto per chi ha carichi accumulati in un lungo arco di anni. Al tempo stesso, richiede attenzione: la convenienza va valutata caso per caso, considerando l’importo del capitale, la durata del piano, il peso degli interessi e le eventuali alternative offerte da sanatorie locali o da altre forme di rate