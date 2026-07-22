Rottamazione quinquies: scadenza adesioni enti locali

Il tema della rottamazione quinquies dei comuni è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online. Si avvicina la scadenza del 31 luglio per aderire al programma di condono per le entrate locali, che coinvolge Imu, Tari e multe. Numerosi enti territoriali stanno valutando l’opportunità di aderire a questa iniziativa, che rappresenta un’importante opportunità per sanare situazioni debitorie e favorire la regolarizzazione delle entrate comunali.

La rottamazione quinquies, volta a favorire la riscossione di tributi e tasse locali, ha suscitato interesse e dibattito tra gli amministratori locali e i contribuenti. L’ultima deadline per aderire si avvicina e i Comuni hanno tempo limitato per valutare i vantaggi e le modalità di adesione a questo provvedimento straordinario.

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