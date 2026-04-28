Rottamazione: ritorna l’opportunità per sanare debiti

In queste ore, la rottamazione è il tema più cercato online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla di una nuova possibilità di regolarizzare debiti attraverso la Rottamazione 4, con versamenti entro il 31 maggio. Si apre uno spiraglio anche per coloro che erano stati esclusi dai piani precedenti. La scadenza per presentare le domande è fissata per il 30 aprile. Un’opportunità che potrebbe interessare un vasto numero di contribuenti.

Si discute anche della possibile inclusione dei debiti verso la Cassa Forense nella rottamazione-quinquies, con un dibattito in corso nelle Camere civili. Un’occasione dunque per chi si trova in difficoltà economica di porre rimedio a una situazione debitoria.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di approfondire online la tematica della rottamazione e le opportunità che essa offre per sanare debiti e regolarizzare la propria situazione finanziaria.