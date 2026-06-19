Rugby, Allenamento aperto Italia al “Fattori” dell’Aquila lunedì 22 giugno

La Nazionale Italiana di Rugby è pronta a tornare in Abruzzo per prepararsi alle sfide estive delle Southern Hemisphere Series, fase inaugurale del Nations Championship. La squadra sarà ospitata dall’Aquila dal 18 al 25 giugno e offrirà un’opportunità unica ai fan del rugby italiano: un allenamento aperto al pubblico previsto per la mattina di lunedì 22 giugno presso lo Stadio “Tommaso Fattori” dell’Aquila.

Il CT Gonzalo Quesada, insieme al suo staff e ai trentatré Azzurri selezionati per i prossimi impegni in Giappone, Nuova Zelanda e Australia, ha iniziato la preparazione già giovedì sera con la prima seduta sul campo del “Fattori”. L’allenamento aperto al pubblico di lunedì sarà un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di rugby, che potranno accedere gratuitamente allo stadio a partire dalle 10:30. Inoltre, alla fine della sessione gli spettatori avranno la possibilità di incontrare i giocatori per ottenere autografi e scattare selfie.

Questo sarà il terzo raduno estivo consecutivo della Nazionale Italiana di Rugby in Abruzzo, frutto di una partnership triennale siglata nel 2024 tra la Regione Abruzzo e la Federazione Italiana Rugby. Il Presidente di FIR Abruzzo, Marco Molina, ha accolto con entusiasmo la squadra e ha dichiarato: “Ogni anno l’Aquila dimostra di essere una delle città dove il rugby è più radicato dal punto di vista sportivo e culturale. Il coinvolgimento dei bambini e delle famiglie rappresenta un valore aggiunto, trasmettendo la passione alle nuove generazioni e creando un’atmosfera calorosa e inclusiva”.

L’allenamento aperto al pubblico non è solo una sessione di preparazione per gli Azzurri, ma anche un momento di festa e condivisione per tutta la comunità rugbistica abruzzese. Un’occasione unica per vivere da vicino la Nazionale Italiana di Rugby e sostenere i nostri campioni in vista delle prossime sfide internazionali.