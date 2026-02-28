- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 28, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportRugby, Italia XV: Casilio convocato per il match internazionale contro il Cile...
Sport

Rugby, Italia XV: Casilio convocato per il match internazionale contro il Cile a L’Aquila

- Spazio Pubblicitario 02 -

Proseguono a ritmo sostenuto le prevendite per il test match internazionale di rugby tra Italia XV e Cile, in programma al “Tommaso Fattori” dell’Aquila venerdì 6 marzo, con kick off alle 17. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne, con tribune aperte al pubblico a 15 euro e distinti a 10 euro. Inclusa nel prezzo c’è la possibilità di acquistare il biglietto hospitality che darà diritto alla partecipazione al terzo tempo insieme ai giocatori delle squadre in campo.

La seconda squadra nazionale azzurra, valida ai fini dell’eleggibilità internazionale, si ritroverà lunedì 2 marzo a Roma per poi trasferirsi all’Aquila, dove alloggeranno e si alleneranno fino al match del 6 marzo. Nel frattempo, la squadra cilena arriverà ad Avezzano e martedì 3 marzo ci sarà una conferenza stampa di presentazione al Stadio “Trombetta”.

Il responsabile tecnico dell’Italia XV, Massimo Brunello, ha convocato 26 giocatori per la partita, tra cui 13 provenienti dalle franchigie italiane dello United Rugby Championship e tre atleti con esperienze anche in nazionale maggiore. Tra i convocati figura anche l’aquilano Nicolò Casilio, mediano di mischia in forza al Valorugby Emilia.

Dal 2 al 5 marzo sono previste diverse iniziative in città in vista del match, nell’ambito della settimana “dello sport e dell’integrazione” ideata dal comitato Rugby è Cultura. Tra gli eventi in programma, il 2 marzo la sala del Coni all’Aquila ospiterà la formazione per tecnici “Il club, una comunità educante”, mentre il 4 marzo si terrà a Palazzo Spaventa una sessione su “Goal setting e performance sportiva”.

La lista dei convocati per l’incontro include nomi come Mirko Belloni, Marco Zanon e Nicolò Casilio, e annovera giocatori provenienti da diverse squadre sia italiane che straniere.

L’Aquila si prepara dunque ad accogliere un fine settimana di grande rugby, che arricchirà l’identità comunitaria della città in un anno importante, in cui la città è capitale italiana della cultura. Infine, per ulteriori informazioni e dettagli è possibile consultare i canali social di FIR Abruzzo.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it