Rugby, Italia XV: Casilio convocato per il match internazionale contro il Cile a L’Aquila

Proseguono a ritmo sostenuto le prevendite per il test match internazionale di rugby tra Italia XV e Cile, in programma al “Tommaso Fattori” dell’Aquila venerdì 6 marzo, con kick off alle 17. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne, con tribune aperte al pubblico a 15 euro e distinti a 10 euro. Inclusa nel prezzo c’è la possibilità di acquistare il biglietto hospitality che darà diritto alla partecipazione al terzo tempo insieme ai giocatori delle squadre in campo.

La seconda squadra nazionale azzurra, valida ai fini dell’eleggibilità internazionale, si ritroverà lunedì 2 marzo a Roma per poi trasferirsi all’Aquila, dove alloggeranno e si alleneranno fino al match del 6 marzo. Nel frattempo, la squadra cilena arriverà ad Avezzano e martedì 3 marzo ci sarà una conferenza stampa di presentazione al Stadio “Trombetta”.

Il responsabile tecnico dell’Italia XV, Massimo Brunello, ha convocato 26 giocatori per la partita, tra cui 13 provenienti dalle franchigie italiane dello United Rugby Championship e tre atleti con esperienze anche in nazionale maggiore. Tra i convocati figura anche l’aquilano Nicolò Casilio, mediano di mischia in forza al Valorugby Emilia.

Dal 2 al 5 marzo sono previste diverse iniziative in città in vista del match, nell’ambito della settimana “dello sport e dell’integrazione” ideata dal comitato Rugby è Cultura. Tra gli eventi in programma, il 2 marzo la sala del Coni all’Aquila ospiterà la formazione per tecnici “Il club, una comunità educante”, mentre il 4 marzo si terrà a Palazzo Spaventa una sessione su “Goal setting e performance sportiva”.

La lista dei convocati per l’incontro include nomi come Mirko Belloni, Marco Zanon e Nicolò Casilio, e annovera giocatori provenienti da diverse squadre sia italiane che straniere.

L’Aquila si prepara dunque ad accogliere un fine settimana di grande rugby, che arricchirà l’identità comunitaria della città in un anno importante, in cui la città è capitale italiana della cultura. Infine, per ulteriori informazioni e dettagli è possibile consultare i canali social di FIR Abruzzo.