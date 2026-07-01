Rugby L’Aquila cadetta premiata da Quaglieri per la promozione in Serie B

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:“La Regione Abruzzo continuerà a sostenere le società che, con serietà, programmazione e passione, contribuiscono alla crescita dello sport e alla formazione dei giovani”. Lo ha dichiarato l’Assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, nel corso della cerimonia svoltasi questa mattina nell’Auditorium di Palazzo Silone, durante la quale ha consegnato un riconoscimento alla Rugby L’Aquila cadetta per la storica promozione nel campionato nazionale di Serie B.L’Assessore ha voluto rendere omaggio a dirigenti, tecnici e atleti della società neroverde per un traguardo che rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la città dell’Aquila, ma per l’intero Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “La promozione in Serie B è il risultato di un percorso costruito con competenza, sacrificio e visione”, ha sottolineato Quaglieri – aggiunge la nota pubblicata. “Dietro ogni successo sportivo ci sono società che investono quotidianamente nei giovani, nel vivaio e nella diffusione dei valori autentici dello sport. E’ questo il modello che la nostra Regione intende valorizzare e accompagnare con convinzione”.L’Assessore ha, quindi, evidenziato come il rugby rappresenti una delle discipline simbolo del territorio aquilano, capace di trasmettere valori quali spirito di squadra, rispetto, disciplina e senso di appartenenza, contribuendo al tempo stesso alla crescita sociale della comunità.“La Regione è vicina alle realtà sportive che fanno crescere il territorio e ne promuovono l’immagine a livello nazionale – si apprende dalla nota stampa. La Rugby L’Aquila ha costruito un progetto credibile e ambizioso, raggiungendo un risultato storico che merita il riconoscimento delle istituzioni”.Hanno preso parte alla cerimonia di premiazione il Senatore Guido Quintino Liris, il Presidente del CUS L’Aquila Francesco Bizzarri, il Presidente CONI Abruzzo Antonello Passacantando e la consigliera del Comitato regionale Abruzzo della Federazione Italiana Rugby Carla Ianni – aggiunge la nota pubblicata. Per la Rugby L’Aquila sono intervenuti l’allenatore Mattia Valdrappa ed il dirigente Antonio Simeoni – precisa la nota online. Presenti anche gli altri allenatori Stefano Iezzi, Umberto Lorenzetti e il preparatore atletico, Francesco Sette – si apprende dalla nota stampa. Tra i dirigenti anche Carlo Simeoni e Luca Cetrullo .Quaglieri ha inoltre ricordato il forte impegno della Regione Abruzzo nel sostegno al movimento rugbistico regionale: “Stiamo investendo con convinzione nel rugby, una disciplina che appartiene alla storia dell’Abruzzo e, in particolare, della provincia dell’Aquila – Oggi possiamo contare sull’Isweb Avezzano Rugby in Serie A1, sulla Rugby L’Aquila in Serie A2 e, da questa stagione, anche sulla sua formazione cadetta in Serie B. E’ la dimostrazione che il lavoro portato avanti dalla Regione insieme alla Federazione Italiana Rugby sta producendo risultati concreti”.“L’obiettivo”, ha concluso l’Assessore, “è continuare a rafforzare il movimento, partendo dal settore giovanile, perché è dai vivai che nasceranno gli atleti chiamati a rappresentare l’Abruzzo nei campionati nazionali dei prossimi anni”. Il senatore Liris ha sottolineato il valore che il rugby continua ad avere per il territorio, non solo sotto il profilo sportivo, ma anche come strumento di formazione dei giovani, coesione sociale e promozione dell’identità aquilana, esprimendo apprezzamento per l’impegno della Regione Abruzzo nel sostenere una disciplina che costituisce un patrimonio storico della città.La Rugby L’Aquila cadetta ha conquistato la promozione grazie al secondo posto nel girone promozione di Serie C, ottenuto al termine di una stagione culminata con il successo per 31-12 sul Phoenix Ciampino – recita il testo pubblicato online. Un traguardo che consentirà alla società aquilana di affrontare la prossima stagione con la prima squadra impegnata nel campionato di Serie A2, la formazione cadetta in Serie B e il Paganica Rugby in serie A2 confermando la crescita di un movimento che rappresenta una delle eccellenze dello sport abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 00, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it