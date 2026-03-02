- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 2, 2026
Eventi e Cultura

Rugby, presentato test match Italia XV – Cile allo stadio “Tommaso Fattori” dell’Aquila

La conferenza stampa di presentazione del test match internazionale di rugby Italia XV – Cile è stata ufficialmente convocata per mercoledì 4 marzo alle ore 11 nella sala Conferenze di Palazzo Margherita all’Aquila. L’evento sportivo è programmato per venerdì 6 marzo con inizio alle ore 17 presso lo stadio “Tommaso Fattori” dell’Aquila.

Alla conferenza stampa interverranno importanti figure istituzionali e sportive, tra cui il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’assessore con delega allo sport Vito Colonna, il team manager dell’Italia XV Giuliana Campanella, il presidente della Fondazione Carispaq Fabrizio Marinelli, il presidente del comitato promotore “Rugby è Cultura” Roberto Marotta e i presidenti delle società di rugby della città.

Si tratterà di un’importante occasione per presentare al pubblico il test match internazionale che vedrà l’Italia XV sfidare il Cile. La presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle istituzioni sportive sottolinea l’importanza dell’evento per la promozione dello sport e della cultura del rugby nella regione.

L’incontro sarà anche l’occasione per discutere delle iniziative previste in ambito sportivo e per illustrare i dettagli dell’organizzazione del test match. Si prevede che saranno comunicate ulteriori informazioni sulle attività collaterali e sugli eventi previsti in concomitanza con la partita.

La conferenza stampa si preannuncia quindi come un momento di confronto e di promozione per coinvolgere il pubblico e gli appassionati di rugby nell’attesa del match internazionale. La presenza delle figure istituzionali e sportive all’evento conferma l’importanza che le istituzioni locali attribuiscono allo sport e alla valorizzazione degli eventi sportivi nel territorio.

