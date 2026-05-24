Rugby, Rugby Experience U18 e U16 in finale per lo scudetto: weekend da incorniciare

L’AQUILA – La Rugby Experience ha vissuto un weekend da sogno conquistando l’accesso alle finali scudetto sia nella categoria U18 che U16. Nella semifinale U18, i biancorossi hanno espugnato il Rugby Parabiago con un punteggio di 24-25 grazie alle mete di Fallanca, Molina, Drago e a una meta tecnica, oltre a un calcio piazzato di Colaiacovo. La squadra aquilana si giocherà la finale contro il Valsugana Padova, che ha sconfitto il Livorno nella semifinale di ritorno.

Nella categoria U16, la Rugby Experience ha perso contro la Capitolina con un punteggio di 38-5. Tuttavia, nonostante la sconfitta, la squadra abruzzese ha ottenuto l’accesso alle final four diventando la quarta miglior perdente, e avrà l’opportunità di giocarsi lo scudetto di categoria. La Rugby Experience è l’unica squadra nel Paese a disputare le finali sia in U18 che in U16.

Nel tredicesimo turno della Serie C seniores, la Rugby L’Aquila ha vinto contro la Ternana sorpassando in classifica la Polisportiva Abruzzo, che è stata sconfitta dalla capolista Fiamme Oro. L’Isweb Avezzano ha vinto contro Anzio nel girone promozione, mentre nella fase interregionale la Pol. L’Aquila Rugby è stata sconfitta in casa da Rieti.

Tutti i risultati sono in attesa di essere omologati dal giudice sportivo. La Rugby Experience dimostra ancora una volta il proprio valore e il talento delle giovani promesse abruzzesi nel mondo del rugby.