Rugby, Rugby Experience vince le semifinali di andata U18 e U16 con grande prestazione a L’Aquila

La Rugby Experience trionfa nelle semifinali di andata delle categorie U18 e U16

Una giornata intensa di rugby si è svolta al campo di Piazza D’Armi de L’Aquila, dove la Rugby Experience ha affrontato le semifinali nazionali di andata nelle categorie U18 e U16. Nella U18, i biancorossi hanno ottenuto una vittoria di misura contro il Parabiago con un finale di 24-21, grazie alle mete di Di Nicola, Alfonsetti e Giangrazi, oltre ai punti al piede di Colaiacovo. La finale verrà decisa tra 7 giorni a Parabiago, dove la Rugby Experience affronterà il vincente dell’altra semifinale tra Livorno e Valsugana Padova, che ha visto i toscani imporsi 22-17.

Nella U16, la Rugby Experience ha conquistato una netta vittoria contro la Capitolina con un punteggio di 50-21, con mete segnate da Di Carlo e Alviggi (due per ciascuno), Ciuffetelli e Mosca Mannucci. Quest’ultimo, insieme a Canocchi, è stato anche il realizzatore dei calci e delle punizioni.

Nel dodicesimo turno in Serie C, la Rugby L’Aquila ha sconfitto la Polisportiva Abruzzo con un punteggio di 15-47, mentre l’Isweb Avezzano è stato battuto a Roma dalle Fiamme Oro. Le squadre abruzzesi nel girone interregionale hanno ottenuto entrambe la vittoria: la Pol. L’Aquila Rugby contro il Fabraternum e il Pescara in trasferta contro gli All Reds.

La Rugby Experience si conferma dunque protagonista nelle competizioni in corso, dimostrando determinazione e talento sui campi da gioco. Resta da attendere l’omologazione dei risultati da parte del giudice sportivo per consolidare i successi ottenuti.

La passione per il rugby continua a crescere in Abruzzo, con squadre che si impegnano sempre al massimo per portare a casa vittorie e soddisfazioni.