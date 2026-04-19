Rugby, Serie A: Isweb Avezzano chiude con una vittoria, Rugby L’Aquila e Paganica sconfitte dalle prime del girone

L’Isweb Avezzano ha chiuso il campionato con una vittoria nel girone 1 di Serie A, imponendosi 48-28 sul Valsugana Padova e conquistando il quinto posto finale, mentre il Rugby Parabiago è risultato vincitore del girone.

Nell’epilogo di stagione, la Rugby L’Aquila e il Paganica hanno invece subito delle sconfitte contro le prime due del girone. La Rugby L’Aquila è stata sconfitta dal Civitavecchia Centumcellae, che ha concluso il campionato a quota 86 punti, uno in più dei Cavalieri Union Prato Sesto. Nonostante l’espugnazione dello “Iovenitti”, i Cavalieri Union Prato Sesto non sono riusciti a vincere il girone.

La Rugby Experience, capolista del girone 3 di U18 élite, ha subito la sua prima sconfitta stagionale a Firenze, con un punteggio finale di 34-24 contro il Livorno, che ha così accorciato il distacco a solo tre punti. Anche l’Isweb Avezzano ha subito una sconfitta nello stesso girone, contro la Primavera Roma.

Nella Serie C, la Polisportiva Abruzzo ha vinto 41-33 contro l’Isweb Avezzano cadetta, mentre la Rugby L’Aquila ha subito una sconfitta ad Anzio. Stesso risultato per la Pol. L’Aquila Rugby, che ha perso in casa contro il Cisterna di Latina.

I risultati sono in attesa di omologazione da parte del giudice sportivo.

La UR Firenze ha vinto 34-24 contro la Rugby Experience nel girone 3 di U18 élite, mentre la Rugby Anzio ha sconfitto la Rugby L’Aquila con un punteggio di 15-7.

In Serie C, la Pol. L’Aquila Rugby ha perso contro il Cisterna Rugby con un punteggio di 15-27. Nella U16 interregionale, la Villa Pamphili ha vinto 93-5 contro la Pol. L’Aquila Rugby.

Nella U16 regionale, la Rugby Experience ha vinto 65-21 contro la Paganica Rugby, mentre l’Isweb Avezzano ha vinto 38-0 contro la Polisportiva Abruzzo. Nella U14 regionale, il prossimo incontro sarà tra Pescara Rugby e Sulmona Rugby, e tra Paganica Rugby e Polisportiva Abruzzo.

Nella Fase 2 della U12 regionale, gli incontri si terranno a Sulmona domenica 19 aprile alle 10 tra Sulmona Rugby, Angulum Rugby, Pescara Rugby, Val Vibrata e Amatori Teramo. Mentre nella Fase 2 della U10, U8, U6, gli incontri si svolgeranno domenica 12 aprile alle 10 ad Avezzano tra Isweb Avezzano, Paganica Rugby, Sulmona Rugby, Pescara Rugby, Angulum Rugby e Amatori Teramo.