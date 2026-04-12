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Rugby, Serie A: Isweb Avezzano vince a Roma e raggiunge la Capitolina in classifica

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La Rugby Isweb Avezzano ha ottenuto una vittoria importante nella giornata odierna, battendo la Capitolina con un punteggio di 26-21. Grazie a questo risultato, la squadra si è portata a quota 45 punti, raggiungendo i capitolini in classifica. Nel girone 4, la Rugby L’Aquila è stata sconfitta a San Benedetto, mentre il Paganica ha perso contro la Roma Rugby per 31-26.

Nella Serie C, le cadette di Rugby L’Aquila e Isweb Avezzano hanno subito sconfitte rispettivamente contro il Nuovo Rugby Roma e a Terni. Nel derby interregionale tra Pescara e Pol. L’Aquila Rugby, la vittoria è andata agli squali adriatici.

Nell’U16 élite, la Rugby Experience ha ottenuto una netta vittoria contro le Fiamme Oro, mentre nella sfida tra Pol. L’Aquila Rugby e Pescara nella categoria seniores, sono stati i neroverdi aquilani a vincere.

I risultati completi delle partite sono in attesa di omologazione da parte del giudice sportivo. La giornata si è conclusa con le gare della Serie A, del girone 1 e del girone 4, oltre alle partite della Serie C, del girone promozione e del girone interregionale, dove sono state registrate varie vittorie e sconfitte.

La Rugby Isweb Avezzano ha dimostrato una prestazione di spessore, portando a casa una vittoria importante contro un avversario temibile. Resta solo da attendere i prossimi match e vedere come si evolverà la situazione in campo.

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