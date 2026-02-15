- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 16, 2026
Sport

Rugby, Serie A maschile: Isweb sfiora il colpaccio, Rugby L’Aquila e Cus vincenti, Paganica pareggia

L’Isweb Avezzano ha sfiorato il colpaccio contro la capolista Parabiago nella giornata odierna, terminando il match con un risultato di 12-14 in un incontro avvincente che ha visto i gialloneri di coach Rotilio impegnarsi fino all’ultimo secondo. Nonostante la sconfitta, l’Isweb ha conquistato un punto difensivo e si posiziona terzo in classifica, approfittando della sconfitta del Calvisano in casa del Cus Torino.

Nel girone 4, la Rugby L’Aquila ha ottenuto una netta vittoria contro il Rugby Roma con un finale di 36-12, mentre il Paganica ha pareggiato 20-20 contro la Lazio sul proprio campo. Le ragazze del Cus L’Aquila hanno invece ottenuto una vittoria schiacciante contro l’Anconitana con un finale di 57-7, con 10 mete messe a segno per le abruzzesi di coach Amedeo Di Nicola.

Nel girone promozione di Serie C, la Polisportiva Abruzzo ha conquistato una vittoria mentre l’Isweb Avezzano ha subito una sconfitta. La Pol. L’Aquila Rugby ha invece ceduto alla Luiss nel girone interregionale.

In attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo, ecco i risultati della giornata:

Serie A, Gruppo 1, Girone 1, XI giornata:
Isweb Avezzano – Rugby Parabiago 12-14

Serie A, Gruppo 2, Girone 4, XI giornata:
Paganica Rugby – SS Lazio Rugby 20-20
Rugby L’Aquila – US Roma Rugby 36-12

Serie A femminile, Girone 3, VII giornata:
UR Anconitana – Cus L’Aquila 7-57

Serie C, Girone Promozione, IV giornata:
Fiamme Oro – Rugby L’Aquila 21-35
Nuova Rugby Roma – Polisportiva Abruzzo 29-37

Serie C, Girone Interregionale, IV giornata:
Pol. L’Aquila Rugby – Luiss Rugby 20-41
Pescara Rugby – Tuscia Rugby (non disputata)

Il Rugby Experience ha ottenuto una larga vittoria nella categoria U16 élite, mentre la Pol. L’Aquila Rugby ha vinto contro il Paganica Rugby nella categoria U16 regionale.

Le squadre più giovani, U10, U8 e U6, si sono confrontate nella II Fase nella città di Pescara.

I risultati della giornata sono stati resi noti dalla FIR Abruzzo e ora si aspetta l’omologazione ufficiale per confermare tutti i risultati delle partite disputate.

