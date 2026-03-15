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HomeSportRugby, Serie A: Paganica vince 32-10, L’Aquila cede 7-33 con Firenze
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Rugby, Serie A: Paganica vince 32-10, L’Aquila cede 7-33 con Firenze

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L’Aquila – Nella giornata odierna si sono disputate diverse partite di rugby che hanno coinvolto le squadre abruzzesi nei campionati seniores nazionali e nelle categorie giovanili.

Nel girone 1 di A, l’Isweb Avezzano è tornata sconfitta dalla trasferta piemontese contro l’Iveco Cus Torino con un punteggio finale di 23-10. Questo risultato ha permesso ai cussini torinesi di allungare sulle altre squadre, compresa l’Isweb Avezzano che ora si trova a 5 punti di distanza dal quarto posto del girone.

Nel girone 4 di A, la Rugby L’Aquila è stata sconfitta in casa al Fattori dall’UR Firenze con un punteggio di 7-33. Nonostante la sconfitta, i neroverdi mantengono il terzo posto del girone insieme al San Benedetto, ma vedono ora accorciata a +4 la distanza proprio dall’UR Firenze.

Nella Serie C, la Polisportiva Abruzzo ha ottenuto una netta vittoria sulla Ternana, la cadetta della Rugby L’Aquila ha vinto a Ciampino e l’Isweb Avezzano ha ceduto di misura contro la Rugby Roma. Nel girone interregionale, invece, la Pol. L’Aquila Rugby ha perso in casa contro la Primavera, mentre il Pescara è tornato senza punti da Rieti.

Nella categoria U16, entrambe le squadre di Rugby Experience e la Polisportiva Abruzzo hanno ottenuto due vittorie ciascuna. Nell’articolo è stato riferito che l’articolo è stato inviato da Mattia Fonzi, Ufficio Comunicazione FIR Abruzzo.

Infine, si segnalano le feste a L’Aquila, Paganica e Avezzano per le attività regionali delle categorie dalla U14 ai piccoli della U6. Tutti i risultati della giornata sono in attesa di essere omologati dal giudice sportivo.

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