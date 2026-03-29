Rugby, Serie A: Petrarca surclassa Isweb Avezzano, vittoria con bonus per Rugby L’Aquila, pareggia il Paganica

La giornata del rugby abruzzese ha regalato emozioni contrastanti, con vittorie e sconfitte per le squadre locali.

Nella 16esima giornata di A1, l’Isweb Avezzano è uscita sconfitta dal campo del “Trombetta”, perdendo 38-21 contro il Petrarca. I gialloneri del presidente Alessandro Seritti e dell’allenatore Pierpaolo Rotilio vedono sfumare la possibilità di raggiungere la quinta posizione, rimanendo a metà classifica.

Nel girone 4, la Rugby L’Aquila ha ottenuto una bella vittoria al “Fattori”, battendo 36-20 il Rugby Napoli Amatori (RNA) e conquistando 5 preziosi punti. Il Paganica ha pareggiato contro il Roma Olimpic con un risultato di 6-6. La Rugby L’Aquila si porta a 44 punti in classifica, mentre il Paganica si ferma a quota 32.

Nel campionato U18 élite, la Rugby Experience ha conquistato una netta vittoria contro la SS Lazio Rugby con un risultato di 59-5. Al contrario, l’Isweb Avezzano ha subito una sconfitta in casa della Capitolina. Anche nel campionato U18 regionale le squadre abruzzesi hanno ottenuto delle sconfitte di misura: la seconda squadra della Rugby Experience è stata battuta a Roma dalle Fiamme Oro, mentre il Paganica ha pareggiato in casa contro il Cisterna Latina.

I risultati di domenica devono ancora essere omologati dal giudice sportivo. La Serie A e le altre categorie hanno regalato appassionanti sfide che hanno coinvolto le squadre abruzzesi in una giornata di rugby all’insegna dell’emozione.