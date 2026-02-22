Rugby, Serie A: sconfitta per l’Isweb Avezzano, vittoria per il Paganica Rugby.

Domenica di gioie e dolori per le squadre abruzzesi impegnate nei campionati nazionali di rugby. L’Isweb Avezzano ha subito una sconfitta nel big match in A1 contro il Rugby Calvisano, mentre il Paganica è riuscito a tornare alla vittoria.

Nel dettaglio, l’Isweb Avezzano è stato sconfitto 22-10 durante la lunga trasferta a Calvisano. La squadra non è riuscita a prevalere sui bresciani, che ora si trovano al terzo posto del girone con 38 punti, tre in più rispetto ai marsicani.

Nel girone 4, il Paganica ha vinto tra le mura amiche dello “Iovenitti”, superando l’Unione Rugby Firenze con un punteggio di 23-14. La squadra si è avvicinata ai toscani in classifica, adesso distanti solo una lunghezza.

Non disputata invece la partita tra Lazio e Rugby L’Aquila, a causa dell’indisponibilità del campo dei capitolini. Il prossimo turno vedrà il derby tra le aquilane del girone.

Nel campionato U18 élite, la Rugby Experience ha continuato la sua marcia solitaria con una vittoria sulle Fiamme Oro. Anche l’altro match tra abruzzesi e laziali ha visto la vittoria dei biancocelesti romani contro l’Isweb Avezzano.

Passando alla Serie C, la Rugby L’Aquila ha vinto nel derby contro la Polisportiva Abruzzo, mentre Isweb Avezzano, Pol. L’Aquila Rugby e Pescara hanno subito delle sconfitte. La giornata di domenica ha visto una serie di incontri, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Nella U18 interregionale, il Primavera Rugby ha sconfitto il Paganica Rugby con un punteggio di 29-15. Mentre nel campionato U16 élite, il Primavera Rugby è stato sconfitto dalla Rugby Experience con un punteggio di 5-69.

In conclusione, la giornata piena di emozioni ha confermato la competitività delle squadre abruzzesi nei rispettivi campionati nazionali di rugby.