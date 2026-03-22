Rugby, Serie A1: Isweb Avezzano sconfitto a Livorno, ma resta in quinta posizione del girone

L’AQUILA – Dopo la pausa del Guinness 6 Nazioni, le squadre abruzzesi sono tornate in campo per i campionati nazionali e regionali di rugby. Nella Serie A1, l’Isweb Avezzano è uscito sconfitto dal campo di Livorno, ma ha mantenuto la quinta posizione nel girone. Le squadre aquilane del girone 4 sono state sconfitte dalle prime due della classifica, con il Rugby L’Aquila che ha perso in casa del Prato Sesto e il Paganica che è stato sconfitto a Civitavecchia.

Tuttavia, il Cus L’Aquila ha sorriso nell’ultima giornata della regular season del girone 3 della Serie A femminile. Le ragazze di coach Amedeo Di Nicola hanno vinto nettamente a Catania e si sono posizionate al primo posto, in pari merito con Scandicci.

Anche la Rugby Experience si è distinta nel girone 3 della U18 élite, continuando la sua marcia vincente e ottenendo la 13esima vittoria su altrettante gare. Nello stesso girone, l’Isweb Avezzano ha ottenuto un pareggio a Roma contro le Fiamme Oro interrompendo la serie negativa.

Nella Serie C, il derby tra le cadette di Rugby L’Aquila e Isweb Avezzano è stato assegnato ai neroverdi aquilani, mentre la Polisportiva Abruzzo ha perso a Ciampino.

La giornata è stata caratterizzata anche dalla festa del rugby a Pescara, che ha visto 10 squadre U12 in campo per l’attività regionale.

Di seguito tutti i risultati della giornata, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo:

Serie A, gruppo 1, Girone 1, XV giornata

Livorno Rugby – Isweb Avezzano 36-24

Serie A, gruppo 2, Girone 4, XV giornata

Cavalieri Prato Sesto – Rugby L’Aquila 38-14

Civitavecchia Centumcellae – Paganica Rugby 54-19

Serie A femminile, girone 3, X giornata

Rugby Briganti – Cus L’Aquila 0-54

U18 élite, girone 3, XIII giornata

Livorno Rugby – Rugby Experience 17-20

Isweb Avezzano – Fiamme Oro 13-13

Serie C, girone promozione, VIII giornata

Phoenix Ciampino – Polisportiva Abruzzo 27-24

Isweb Avezzano – Rugby L’Aquila 15-28

U18 interregionale, XIII giornata

Rugby Experience – RNA 41-17

U16 élite, XII giornata

Frascati RC – Rugby Experience 15-87

U16 interregionale, recupero XII giornata

Paganica Rugby – Isweb Avezzano 7-65

U14 regionale, II fase, VIII giornata, Sabato 21 marzo, ore 15:30

Pescara Rugby – Polisportiva Abruzzo

U12 regionale, II fase, V giornata, Domenica 22 marzo, ore 10, Pescara

Pescara Rugby, Angulum Rugby, Paganica Rugby, Sulmona Rugby, Val Vibrata Rugby, Rugby Experience (2 squadre), Isweb Avezzano, Polisportiva Abruzzo.