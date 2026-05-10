Rugby, Serie C: Polisportiva Abruzzo vince contro Nuova Rugby Roma 38-34

La domenica del rugby abruzzese ha visto brillare le squadre giovanili e della Serie C, con la Rugby Experience che si è distinta alle fasi finali scudetto U18 e U16.

In particolare, la Rugby Experience ha chiuso la fase regolare della U18 élite al vertice con una vittoria sulla Capitolina, garantendosi l’accesso alle fasi finali per il titolo italiano di categoria per la terza stagione consecutiva. La prossima sfida vedrà gli aquilani contro il Rugby Parabiago per la semifinale scudetto di andata.

Nel girone 3 della U18 élite, l’Isweb Avezzano ha concluso la sua stagione alla prima esperienza nella categoria con una sconfitta contro Firenze. Intanto, nella Serie C, l’Isweb Avezzano ha ottenuto una vittoria netta contro Ciampino (59-24), mentre la Rugby L’Aquila è stata sconfitta 23-29 contro le Fiamme Oro. La Polisportiva Abruzzo ha confermato il suo primato con una vittoria 38-34 contro la Nuova Rugby Roma.

Nella U18 interregionale, il Paganica ha registrato una vittoria mentre la Rugby Experience è stata sconfitta, entrambe contro le squadre di Frascati. La Rugby Experience si prepara ora alla semifinale di andata per il titolo italiano U16, affrontando la Capitolina a Roma il prossimo 24 maggio.

La Rugby Experience si conferma quindi come una delle poche squadre in Italia ad affrontare le fasi finali nazionali in entrambe le categorie U18 e U16. I risultati delle partite sono in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Nella U18 élite, il Rugby Experience ha sconfitto l’UR Capitolina 36-12, mentre l’Isweb Avezzano è stato battuto 7-66 dall’UR Firenze. In Serie C, l’Isweb Avezzano ha battuto il Phoenix Ciampino 59-24, la Rugby L’Aquila è stata sconfitta 23-29 dalle Fiamme Oro e la Polisportiva Abruzzo ha vinto 38-34 contro la Nuova Rugby Roma.

Infine, nella U18 interregionale, la Rugby Experience ha perso contro il Frascati RC 1 17-27, mentre il Frascati RC 2 ha vinto contro il Paganica Rugby 19-27. La giornata ha visto anche il Rugby Sulmona contro il Val Vibrata Rugby nella U14 regionale.

Una giornata intensa e ricca di emozioni per il rugby abruzzese, che dimostra ancora una volta il grande talento e impegno delle squadre locali nelle competizioni giovanili e di Serie C.