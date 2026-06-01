Rugby, Serie C: Rugby L’Aquila promossa in Serie B, soddisfazione per Marco Molina

L’AQUILA – Si sono concluse le finali nazionali per i principali campionati giovanili e l’ultima giornata per il girone promozione di Serie C ha portato a importanti verdetti per il rugby abruzzese.

Nella categoria U18, la Rugby Experience non è riuscita a vincere la finale per lo scudetto, venendo sconfitta 35-19 da Il Valsugana a Calvisano. Allo stesso tempo, nella U16 élite, la Rugby Experience ha ottenuto il terzo posto alle final four di campionato ad Arezzo, con una vittoria contro la Capitolina.

La Rugby L’Aquila, nella Serie C, ha ottenuto ottimi risultati arrivando seconda nel girone promozione dietro le Fiamme Oro e conquistando la Serie B. Nel frattempo, la Polisportiva Abruzzo ha perso contro Terni e si è classificata quarta, superata al terzo posto dalla Nuova Rugby Roma.

Il presidente di FIR Abruzzo, Marco Molina, si è detto “orgoglioso dei risultati ottenuti da tutte le compagini del rugby regionale”, aggiungendo: “In particolare faccio i complimenti ai giovani scesi in campo nelle finali nazionali disputate. Rugby Experience è una società al vertice del rugby giovanile italiano da anni, spero che finalmente se ne prenda consapevolezza in Abruzzo e nella città dell’Aquila, a tutti i livelli”.

I risultati sono attualmente in attesa di omologazione da parte del giudice sportivo.

In conclusione, un’importante giornata di rugby che ha visto le squadre abruzzesi mettersi in luce a livello nazionale, confermando la loro presenza di spicco nel panorama sportivo regionale.