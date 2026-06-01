- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Giugno 1, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportRugby, Serie C: Rugby L’Aquila promossa in Serie B, soddisfazione per Marco...
Sport

Rugby, Serie C: Rugby L’Aquila promossa in Serie B, soddisfazione per Marco Molina

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’AQUILA – Si sono concluse le finali nazionali per i principali campionati giovanili e l’ultima giornata per il girone promozione di Serie C ha portato a importanti verdetti per il rugby abruzzese.

Nella categoria U18, la Rugby Experience non è riuscita a vincere la finale per lo scudetto, venendo sconfitta 35-19 da Il Valsugana a Calvisano. Allo stesso tempo, nella U16 élite, la Rugby Experience ha ottenuto il terzo posto alle final four di campionato ad Arezzo, con una vittoria contro la Capitolina.

La Rugby L’Aquila, nella Serie C, ha ottenuto ottimi risultati arrivando seconda nel girone promozione dietro le Fiamme Oro e conquistando la Serie B. Nel frattempo, la Polisportiva Abruzzo ha perso contro Terni e si è classificata quarta, superata al terzo posto dalla Nuova Rugby Roma.

Il presidente di FIR Abruzzo, Marco Molina, si è detto “orgoglioso dei risultati ottenuti da tutte le compagini del rugby regionale”, aggiungendo: “In particolare faccio i complimenti ai giovani scesi in campo nelle finali nazionali disputate. Rugby Experience è una società al vertice del rugby giovanile italiano da anni, spero che finalmente se ne prenda consapevolezza in Abruzzo e nella città dell’Aquila, a tutti i livelli”.

I risultati sono attualmente in attesa di omologazione da parte del giudice sportivo.

In conclusione, un’importante giornata di rugby che ha visto le squadre abruzzesi mettersi in luce a livello nazionale, confermando la loro presenza di spicco nel panorama sportivo regionale.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it