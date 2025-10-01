“SACRUM”: la bellezza della mostra conquista il pubblico

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:1000 persone in 20 giorni – aggiunge la nota pubblicata. Due nuove opere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Cresce l’interesse tra gli studenti Avezzano – Mille persone in venti giorni – precisa il comunicato. Non è un numero, è un atto d’amore verso l’arte – recita la nota online sul portale web ufficiale. La mostra “Sacrum”, allestita negli spazi del Castello Orsini appena rinnovati dall’amministrazione Di Pangrazio e allestita dalle curatrici Flavia De Sanctis, Emanuela Ceccaroni e Daniela Villa, ha già sancito il suo successo, non con il clamore delle mode effimere, ma con la forza dei capolavori autentici del territorio marsicano – Pochi pezzi, ma selezionati con un rigore che oggi sembra smarrito nei mercati del consumo culturale: ed ora, altre novità: il piccolo e prezioso trittico in avorio del XIV secolo, che proviene dalla chiesa di San Nicola ad Alba Fucens, e le Bullae Indulgentiarium di Bonifacio VIII – 1295 e 1300 – che gridano alla storia l’incontro tra fede, potere e comunità. Qui non c’è spettacolo, c’è sostanza – si legge sul sito web ufficiale. Non l’abbaglio, ma la verità. La mostra racconta come si possa fare cultura senza tradirne il senso: restituire identità. È un’operazione di scavo – nel tempo e nell’anima – che ha conquistato appassionati e turisti e ora sembra catturare l’attenzione delle scuole che cominciano a prenotare le visite – Un pubblico che ha compreso e accolto, la proposta perché ha riconosciuto in “Sacrum” non la sterile ripetizione del già visto, ma la rivelazione di una memoria che appartiene a tutti. Dal Paleolitico fino al contemporaneo, l’esposizione compone un racconto che, con forza e poesia, mostra come nella Marsica l’arte sia stata spesso un riflesso della religiosità, un “sacrum” che plasma la forma, l’immagine, la materia stessa – si legge sul sito web ufficiale. È la prova che anche qui, lontano dai centri canonici, pulsa un patrimonio degno non solo di tutela, ma di ammirazione e di orgoglio – riporta testualmente l’articolo online. E a cui – come sottolinea l’assessore comunale Alessandro Pierleoni – “abbiamo dato una sede degna e rinnovata: la pinacoteca del castello Orsini risistemata e idonea ad accogliere eventi di alto livello – recita il testo pubblicato online. Sacrum è l’ esempio che Avezzano ha un luogo pronto ad accogliere le grandi mostre”. E allora non resta che ricordare la partnership che ha permesso tutto ciò ovvero Diocesi e Comune di Avezzano, Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, Direzione Regionale Musei Abruzzo, Soprintendenza Archivistica e Biografica dell’Abruzzo e Molise, Archivio di Stato dell’Aquila, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, e Associazione Antiquaè che ha allestito, curato e organizzato l’evento – recita il testo pubblicato online. E invitare chi ancora non l’ha fatto a visitare il Castello Orsini – Non è necessaria la prenotazione, consigliata per le comitive – si apprende dalla nota stampa. L’ingresso è gratuito – riporta testualmente l’articolo online.

