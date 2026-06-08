“Sagra delle Ciliegie” a Giuliano Teatino (CH)

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Domenica 8 giugno 2025 torna a Giuliano Teatino (CH) la tradizionale “Sagra delle Ciliegie”, appuntamento dedicato a uno dei frutti simbolo dell’inizio dell’estate abruzzese – Giunta alla 38ª edizione, la manifestazione animerà il borgo teatino con degustazioni di ciliegie appena raccolte, prodotti tipici locali, momenti di convivialità e attività pensate per adulti e bambini – precisa la nota online. Tra profumi d’estate, sapori del territorio e atmosfera di festa, la giornata sarà un’occasione per scoprire le tradizioni agricole di Giuliano Teatino, paese conosciuto anche per la produzione vitivinicola e per il legame con il mondo rurale delle colline teatine – Data: domenica 8 giugno 2025 Luogo: Giuliano Teatino (CH) Evento: 38ª “Sagra delle Ciliegie” Info e aggiornamenti:Facebook Comune di Giuliano Teatino

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, questa mattina, direttamente da Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 01, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it