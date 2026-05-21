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Saipem: neutralità carbonica raggiunta per emissioni Scopo 2

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Nelle ultime ore, il tema Saipem è al centro dell’attenzione online, trovandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. La notizia riguarda il raggiungimento da parte dell’azienda della neutralità carbonica per le emissioni di Scopo 2, confermando il suo impegno verso la sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale.

Questo importante traguardo evidenzia il costante lavoro di Saipem per migliorare le proprie performance ambientali e la sicurezza sul lavoro, puntando a diventare un punto di riferimento nel settore per le pratiche sostenibili e responsabili.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sull’argomento, è possibile consultare le fonti online, dove sono disponibili informazioni aggiornate e approfondite sul tema.

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