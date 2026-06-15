Salah: stella egiziana ai Mondiali 2026

In queste ore, il nome di Salah è al centro dell’attenzione online, in cima ai trend sui motori di ricerca. L’Egitto si prepara a sfidare il Belgio al Mondiale e punta sulla forza della squadra attorno a Salah. Il coach Hossam Hassan sta plasmando una nuova era per il calcio egiziano, puntando sull’abilità e il carisma del talentuoso attaccante. Con il match imminente, gli appassionati di calcio sono ansiosi di vedere Mo Salah in azione, pronto a regalare emozioni e colpi di genio in questa competizione di prestigio.

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