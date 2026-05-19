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Eventi e Cultura

Salerno, successo del Conservatorio Martucci con il soprano Jessica Pratt al Teatro Verdi

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Lo spettacolo al Teatro Verdi di Salerno, organizzato dal Conservatorio “Giuseppe Martucci”, ha visto protagonista la celebre soprano Jessica Pratt, accompagnata dall’Orchestra e dal coro del Conservatorio.

Il concerto, intitolato “Delirio. Scene di follia del melodramma italiano”, ha presentato la regina del belcanto esibirsi in un’intensa performance insieme agli artisti del Conservatorio, diretti dal Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli.

L’evento è stato il fulcro del congresso “Human After Code

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