“SALI O SCENDO?” IN SCENA A ROMA

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Al Teatro Golden di Roma va in scena una commedia da non perdere dal 8 al 18 maggio l’esilarante produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo SALI O SCENDO? scritta e diretta da Danilo De Santis, con Danilo De Santis , Roberta Mastromichele, Beatrice Fazi, Pietro Scornavacchi e Chiara Canitano – “Amo questa commedia – spiega Danilo De Santis- perchè solleva lo spirito dello spettatore – si apprende dalla nota stampa. Si ride ma non solo – recita il testo pubblicato online. Ecco adesso non voglio utilizzare il classico claim “Questa è una commedia dove si ride ma si riflette anche” perciò posso affermare che questa è una storia che risata dopo risata alleggerirà il vostro spirito e per un breve periodo accenderà una magia dentro di voi – precisa la nota online. È qui che inizia un atto di fede fra me e voi – aggiunge la nota pubblicata. Venite a teatro, fidatevi ed io vi garantisco che succederà. Se così non sarà, amici come prima”. Attilio è speranzoso ed emozionato perché sta per citofonare a Sofia, una ragazza conosciuta ad una festa che, secondo quanto predetto da una chiromante, sarà la donna della sua vita – si apprende dal portale web ufficiale. Serena invece è angosciata, in preda ad una crisi di nervi perché il suo ex fidanzato Paolo non le risponde al telefono da una settimana, ha assoluto bisogno di parlargli – Eccoli dunque, due sconosciuti di fronte allo stesso citofono che, ancora non sanno, cambierà i loro destini – precisa il comunicato. E’ proprio sotto il civico 36 A, che ha inizio “Sali o scendo?”, una commedia brillante, sul destino e sull’amore che intreccia le vite dei 5 personaggi alla ricerca delle proprie certezze e del proprio futuro – recita il testo pubblicato online. Un viaggio comune, dove anche lo spettatore può identificarsi e può sorridere o piangere con i protagonisti che continuano a domandarsi : “siamo noi a influenzare il destino con le nostre scelte, oppure è tutto predeterminato?” Il citofono al civico 36 A, aspetta voi – precisa il comunicato. Orari spettacoli giovedì – venerdì ore 21.00 sabato ore 17.00 e 21.00 domenica ore 17.00. Botteghino Via Taranto, 36 – Roma telefono / whatsapp 06.70493826 mail info@teatrogolden.it

