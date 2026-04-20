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Salone del mobile 2026: novità e design in primo piano

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In queste ore, il Salone del Mobile 2026 è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Tra le proposte più interessanti, spicca l’evento della Notte Bianca, occasione per scoprire le idee che hanno fatto la storia del design. La Design Week si apre con eventi di grande rilievo, tra cui la particolare ‘colazione’ di Cattelan che dà il via alle danze, con ben 1.850 appuntamenti in programma, tra cui la notte bianca. Si avvia così la corsa ai gadget e agli appuntamenti imperdibili, come quelli proposti da Vanity Fair alla Pasticceria Gelsomina. Un’occasione unica per immergersi nel mondo del design e dell’arte, alla scoperta delle ultime tendenze e delle menti creative che animano il settore.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento, è possibile approfondire online, consultando le fonti ufficiali e i canali dedicati al Salone del Mobile 2026.

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