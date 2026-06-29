Salva le Api: oasi di biodiversità che puoi sostenere con un regalo

C’è un modo concreto per fare qualcosa per il pianeta, e parte da un gesto piccolo come scegliere il regalo giusto. Il progetto Salva le Api lavora ogni giorno su un fronte spesso dimenticato: la salvaguardia degli impollinatori, sentinelle silenziose della biodiversità senza le quali interi ecosistemi agricoli rischiano il collasso.

Due oasi vere, non slogan

Il cuore pulsante del progetto sono le oasi apistiche: spazi protetti dove le api selvatiche possono nutrirsi, riprodursi e prosperare lontano da pesticidi e monocolture. Oggi le oasi attive sono due, per una superficie complessiva di circa quattro ettari seminati a fiori melliferi, con oltre venti specie floreali e milioni di api aiutate.

La prima è l’Oasi del Roero, a Bra in Piemonte: il rifugio più piccolo, con 16.000 metri quadrati interamente seminati a fiori melliferi scelti per garantire fioriture continue dalla primavera a fine estate. Ma non è uno spazio chiuso al pubblico. Al suo interno si trovano un’area picnic gratuita immersa tra i fiori, un’arnia didattica che permette di osservare in sicurezza la vita di una colonia e una casetta dedicata all’apiterapia, dove respirare l’aria dell’alveare e scoprirne i benefici sul benessere.

La seconda è l’Oasi delle Langhe, a Cissone, nel cuore delle colline patrimonio UNESCO. Qui i 20.000 metri quadrati seminati a fiori nettariferi si sommano a 3.500 metri quadrati di piante officinali: lavanda, melissa, rosmarino, timo. Un’oasi ancora in allestimento, pensata per diventare un luogo aperto alla comunità, con area picnic e raccolta guidata delle erbe.

Ogni oasi segue tre principi semplici: flora autoctona per fioriture continue da marzo a ottobre, gestione cento per cento biologica senza pesticidi, e punti d’acqua naturali distribuiti nell’area per dissetare api e altri impollinatori.

Sostenere il progetto facendo un regalo

La parte interessante, soprattutto per chi vuole unire un pensiero a una causa, è che il progetto si autofinanzia anche attraverso lo shop solidale. Acquistare un prodotto significa contribuire direttamente alla cura del territorio e alla semina di nuovi campi di fiori.

L’opzione più immediata per cerimonie, eventi e occasioni speciali sono le bomboniere miele: vasetti di miele naturale eco-sostenibile, con prezzi che partono da pochi euro, perfetti come bomboniera “viva” che porta con sé il racconto della fioritura d’origine, dall’acacia al castagno. Una scelta che trasforma un dettaglio della festa in un piccolo gesto di tutela ambientale. Le bomboniere miele sono disponibili nello shop dedicato di Salva le Api.

Guardando già al Natale 2026, c’è poi la linea pensata per le aziende. I soliti cesti natalizi fanno volume ma lasciano poca traccia; un dono legato a un progetto ambientale, invece, comunica con chiarezza chi siamo e cosa scegliamo di sostenere. Le confezioni regalo e i pacchi aziendali di Salva le Api offrono miele tracciato, tisane al polline e persino hotel per api solitarie, tutto collegato al progetto di salvaguardia. Per ogni acquisto una quota viene destinata alla semina di nuovi campi fioriti. Chi volesse organizzarsi in anticipo per le festività può consultare la sezione regali aziendali ecosostenibili per il Natale 2026.

Un cerchio che si chiude

La logica del progetto è circolare e misurabile: più fioriture significano più api solitarie in volo, più impollinazione e quindi orti, frutteti e parchi che ripartono. Un valore che dura nel tempo.

Scegliere una bomboniera o un regalo aziendale di Salva le Api non è quindi solo una questione di gusto, peraltro garantito da prodotti naturali di qualità. È un modo pratico e bello per dire che il futuro del territorio passa anche da una decisione apparentemente piccola. Perché salvare le api, in fondo, significa salvare il pianeta.