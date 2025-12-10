- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 10, 2025
Cronaca

Sambuceto, denunciato un quarantanovenne per truffa aggravata ai danni di un tabaccaio

Sambuceto di San Giovanni Teatino: un quarantanovenne denunciato per truffa aggravata

Nella serata del 1° dicembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Sambuceto hanno denunciato un soggetto di 49 anni, originario della Campania, per truffa aggravata ai danni di una proprietaria di un tabacchi della zona. L’uomo, nel mese di ottobre, aveva contattato la titolare del negozio spacciandosi per il direttore di una società di money transfer, sostenendo che sarebbe dovuto procedere a un rimborso di somme erogate in modo anomalo verso conti correnti sconosciuti.

Facendo leva su diversi raggiri, l’individuo inviava alla donna un Qrcode con il quale avrebbe dovuto effettuare l’operazione di rimborso, inducendola a effettuare diverse transazioni per un importo complessivo di circa 8.000 euro. Quando la titolare si è resa conto di essere stata truffata, si è rivolta immediatamente ai Carabinieri di Sambuceto, che hanno avviato mirati accertamenti per risalire all’autore della truffa.

Grazie alle indagini, è stato individuato il soggetto residente nell’hinterland casertano. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, eseguita su delega dell’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri hanno trovato la carta bancomat sulla quale era confluita l’intera somma sottratta alla vittima.

Oltre al recupero del denaro, che sarà restituito all’avente diritto, i Carabinieri continueranno le indagini per identificare eventuali altre attività commerciali che potrebbero essere state vittime dello stesso raggiro. Questa operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle truffe rivolte agli esercenti pubblici e alle fasce vulnerabili della popolazione. Infine, si invita la cittadinanza a contattare tempestivamente il 112 o a recarsi presso le Stazioni Carabinieri presenti sul territorio in caso di sospette attività truffaldine.

