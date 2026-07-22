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San Benedetto del Tronto colpita da violento maltempo

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Mercoledì 22 Luglio 2026, San Benedetto del Tronto si trova al centro dell’attenzione a causa di un violento maltempo che ha colpito la zona. Le ultime notizie parlano di una tromba d’aria in spiaggia e di grandine grossa come noci che hanno causato danni e disagi nella regione delle Marche.

L’ultimo aggiornamento arriva alle 06:40 di questa mattina, mentre il traffico online indica che la notizia è al top dei trend sui motori di ricerca. I cittadini e le autorità locali sono impegnati nei soccorsi e nella gestione dell’emergenza.

La situazione meteo si è fatta critica, con una forte grandinata che ha colpito San Benedetto del Tronto e un nubifragio che ha allagato la via Flaminia ad Ancona, con la chiusura di due sottopassi.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’accaduto, è possibile approfondire online la notizia che sta tenendo banco in queste ore. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni sulla situazione a San Benedetto del Tronto e sulle conseguenze del maltempo.

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