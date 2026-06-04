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Eventi e Cultura

San Demetrio ne’ Vestini: Boom di visitatori alle Grotte di Stiffe con record di presenze a maggio

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San Demetrio Ne’ Vestini – Continua il trend positivo delle presenze alle Grotte di Stiffe, che nel solo mese di maggio hanno registrato un record di 6.550 visitatori. Un dato che segna un significativo aumento rispetto agli anni precedenti, con oltre mille persone in più rispetto al 2025 e 1.500 in più rispetto al 2024.

Il successo del sito naturale gestito dall’Azienda Territorio e Cultura, in qualità di Ente strumentale del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini (L’Aquila), si è fatto particolarmente evidente nel recente fine settimana del ponte del 2 giugno, con ben 1.777 ingressi registrati, il numero più alto degli ultimi anni per i primi 5 mesi dell’anno.

La programmazione primaverile ha visto il ritorno di appuntamenti molto attesi come il Biospeleo tour e le Notti Magiche, confermando le Grotte di Stiffe come una delle mete preferite dai turisti, soprattutto in questo particolare periodo in cui L’Aquila è Capitale italiana della Cultura 2026.

Il commento di Giovanni Cappelli, amministratore unico dell’Atc, sottolinea l’orgoglio per l’interesse sempre crescente verso questo gioiello naturalistico: “Stiamo lavorando bene, promuovendo iniziative in grado di richiamare sempre più visitatori da fuori regione e anche dall’estero”.

La strategia di promozione ha previsto la partecipazione alle fiere nazionali e internazionali del settore, oltre agli eventi e ai progetti avviati che hanno generato una crescita costante di presenze, con il 25% proveniente da turisti stranieri.

Considerando che nel 2025 le Grotte di Stiffe avevano raggiunto oltre 67.000 visitatori, si conferma la loro posizione di attrattore importante, posizionandosi al quinto posto tra le grotte turistiche in Italia per numero di presenze.

Cappelli conclude sottolineando che la programmazione primaverile continua a riscuotere successo e che si proseguirà con iniziative che coinvolgeranno le varie realtà del territorio al fine di offrire ai turisti un’esperienza completa e arricchita di servizi, con l’obiettivo di far diventare loro stessi ambasciatori delle Grotte di Stiffe nel mondo.

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