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Eventi e Cultura

San Demetrio Ne’ Vestini: Boom visitatori alle Grotte di Stiffe a Pasqua, entusiasmo del sindaco Di Bartolomeo per la crescita costante

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Boom di visitatori alle Grotte di Stiffe durante il fine settimana di Pasqua, con oltre 1.600 ingressi registrati da sabato a lunedì. Questi numeri, in costante crescita, confermano l’interesse sempre maggiore dei turisti per il sito naturalistico, gestito dall’Azienda Territorio e Cultura in qualità di Ente strumentale del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini.

Le Grotte di Stiffe si collocano al quinto posto tra le grotte più visitate in Italia, con un fatturato di quasi 900.000 euro nel 2025 e oltre 67.000 visitatori accolti. Il sindaco di San Demetrio, Antonio Di Bartolomeo, commenta entusiasta: “Abbiamo vissuto un fine settimana particolarmente intenso e movimentato, una Pasqua all’insegna della riscoperta della natura in un contesto unico. Siamo molto orgogliosi di constatare, ancora una volta, quanto il nostro territorio sia sempre più attrattivo”.

Ma la promozione turistica delle Grotte di Stiffe non si ferma qui. Dall’16 al 19 aprile è prevista la partecipazione alla Fiera del Tempo Libero a Bolzano, un evento prestigioso nel settore turistico. Le Grotte di Stiffe hanno preso parte anche ad altre fiere nazionali e internazionali, come la Bmt-Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, la Bit-Borsa Internazionale del Turismo di Milano e la Btm-Business Tourism Management di Bari.

La Fiera del Tempo Libero offre ai visitatori ispirazioni per le prossime vacanze, proposte di campeggio, sport e giardinaggio. Le Grotte di Stiffe presenteranno le iniziative messe a punto in collaborazione con gli operatori locali, proponendo pacchetti e offerte per una esperienza indimenticabile.

Il sindaco Di Bartolomeo sottolinea l’importanza di continuare a promuovere le bellezze del territorio, creando nuove opportunità per l’intera comunità. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare i siti ufficiali grottedistiffeofficial.it e visitsandemetrio.it/place/grotte-di-stiffe.

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