San Demetrio Ne’ Vestini: Direttore Atc Casulli nel Direttivo Nazionale delle Grotte Turistiche Italiane, Grande Opportunità per le Grotte di Stiffe e l’Abruzzo

Victor Casulli, direttore dell’Atc, l’Azienda speciale territorio e cultura che gestisce le Grotte di Stiffe a San Demetrio Ne’ Vestini, è stato nominato componente del Consiglio Direttivo dell’A.G.T.I., l’Associazione Grotte Turistiche Italiane. L’annuncio è arrivato in seguito all’assemblea elettiva dell’Associazione, che si è svolta presso il Gruppo Speleologico Bolognese GSB-USB APS a Bologna.

La nomina di Casulli rappresenta un importante riconoscimento per il suo impegno nel settore delle grotte turistiche italiane. In particolare, l’A.G.T.I. conta 24 grotte associate in 12 regioni italiane e si occupa della promozione del turismo sostenibile e delle aree interne del Paese.

Casulli ha già ricoperto la carica di vicepresidente dell’A.G.T.I. e attualmente è direttore dell’Atc, che gestisce le Grotte di Stiffe. Nel 2025, le Grotte di Stiffe hanno registrato oltre 67.000 visitatori, posizionandosi al quinto posto tra le grotte turistiche più visitate in Italia.

L’assemblea ha confermato Corrado Greco alla Presidenza e Emiliano Babboni alla vicepresidenza per il prossimo mandato triennale. Il nuovo Consiglio Direttivo dell’A.G.T.I. conta cinque consiglieri, tra cui Casulli e Ezio Arceri della Grotta Is Zuddas in Sardegna.

Casulli ha commentato con soddisfazione la sua nomina: “La mia gratitudine va al presidente Greco per aver sostenuto il mio ingresso in questa Associazione, che considero una risorsa preziosa nel circuito turistico nazionale e internazionale”.

Il presidente Greco ha sottolineato l’importanza di collaborare e creare sinergie tra le grotte turistiche italiane, in modo da garantire continuità operativa e coesione nelle attività associative. Inoltre, si è parlato del rafforzamento dei rapporti tra il mondo delle grotte turistiche e quello della speleologia scientifica.

In futuro, l’A.G.T.I. punta a consolidare i rapporti istituzionali e a valorizzare il valore scientifico e didattico delle grotte turistiche italiane. Casulli ha evidenziato l’importanza di promuovere iniziative scientifiche e turistiche di rilievo per valorizzare il patrimonio naturale delle grotte.

La nomina di Casulli rappresenta un’importante opportunità di crescita per l’Abruzzo e per le Grotte di Stiffe, che si preparano a essere sempre più protagonisti nel settore turistico nazionale e internazionale.