San Demetrio Ne’ Vestini: Grotte di Stiffe pronte ad aprire la stagione turistica primaverile, visite quotidiane dalle 10 alle 18

Le Grotte di Stiffe aprono la stagione turistica primaverile con aperture giornaliere dal fine settimana. A partire dalle 10:00 alle 18:00, i visitatori potranno ammirare questo tesoro geologico sempre più popolare e rinomato a livello internazionale. L’annuncio è stato fatto durante la Bmt-Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, dove è stata presentata l’offerta del sito naturalistico.

Le Grotte di Stiffe, gestite dall’Atc – Azienda Territorio e Cultura di San Demetrio Ne’ Vestini (L’Aquila), hanno accolto oltre 67.000 visitatori nel solo 2025, confermandosi tra le grotte turistiche più frequentate in Italia. Il fatturato è cresciuto di quasi 900.000 euro, attestando l’interesse sempre crescente dei turisti per questo luogo unico nel suo genere.

Il direttore dell’Atc, Victor Casulli, ha commentato: “Inauguriamo la stagione turistica presentando le nostre bellezze naturali all’interno di importanti fiere del settore. Le Grotte di Stiffe offrono uno spettacolo unico, plasmato nel corso dei millenni dall’acqua che ha creato un percorso suggestivo con cascate e stalattiti.”

Casulli ha inoltre sottolineato che la tendenza attuale vede un aumento della ricerca di luoghi autentici e immersi nella natura, confermando il trend del turismo all’aria aperta. “Il 2026 conferma la passione per il turismo all’aria aperta e le esperienze vicino ai parchi nazionali”, ha aggiunto.

Le Grotte di Stiffe, patrimonio di interesse turistico regionale, rappresentano una meta imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza unica a contatto con la natura. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito ufficiale grottedistiffeofficial.it o il sito del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini www.visitsandemetrio.it/place/grotte-di-stiffe/.