San Demetrio ne’ Vestini: Le Grotte di Stiffe protagonisti a Btm di Bari, focus su radici, innovazione e sostenibilità

Turismo: le Grotte di Stiffe a BTM di Bari, “Radici, innovazione e sostenibilità, continua percorso di promozione”

Un nuovo appuntamento importante si avvicina nel panorama turistico nazionale ed internazionale: le Grotte di Stiffe si preparano per partecipare a Btm-Business Tourism Management di Bari, alla sua XII edizione, che si prospetta come la più ambiziosa di sempre. L’evento si terrà dal 25 al 27 febbraio al nuovo padiglione della Fiera del Levante e vedrà la presenza di oltre 100 eventi, 400 relatori e 120 buyer internazionali provenienti da varie parti del mondo.

Le Grotte di Stiffe, affascinante sito naturalistico nel comune di San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila), parteciperanno con il proprio spazio espositivo all’interno dello stand della Regione Abruzzo, con il claim “Natura, borghi, autenticità”. L’azienda Territorio e Cultura, che gestisce il sito, ha registrato nel solo 2025 oltre 67.000 visitatori, ottenendo ottimi risultati e un fatturato in crescita di quasi 900.000 euro.

Giovanni Cappelli, amministratore unico dell’Atc, commenta: “Ci prepariamo per un nuovo viaggio da ambasciatori non solo delle Grotte di Stiffe ma del nostro intero territorio. Siamo convinti che questo sia un percorso di promozione virtuoso, come dimostrano i traguardi raggiunti negli ultimi anni e i riscontri positivi registrati in occasioni di eventi di questa portata”.

Il tema di Btm 2026 sarà “Custodire il passato per generare il turismo del futuro”, un invito a trasformare memoria e identità in energia creativa, costruendo un turismo capace di unire radici e innovazione. L’evento ospiterà anche il B2B MICE dedicato al turismo congressuale e le nuove aree Turismo Nautico e Outdoor.

“L’interesse crescente per le nostre bellezze è il segno che stiamo lavorando bene anche grazie ad una sempre più efficiente rete di operatori, ancora più uniti nell’anno in cui L’Aquila è Capitale italiana della Cultura”, conclude Cappelli. “Con la convinzione che questa sia la giusta direzione, siamo pronti per portare il nostro contributo e stringere nuovi rapporti a Btm, piattaforma nazionale di confronto, formazione e relazioni”.