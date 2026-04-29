San Demetrio ne’ Vestini: scoperto raro Rhinolophus euryale nelle Grotte di Stiffe, importante studio pubblicato su specie vulnerabile.

Dal cuore delle Grotte di Stiffe, nel Parco regionale Sirente Velino, arriva una scoperta di grande rilevanza naturalistica e conservazionistica: è stata accertata la presenza di numerosi individui di Rhinolophus euryale, una specie di pipistrello vulnerabile e rara in Abruzzo. L’importante studio che ha portato a questa scoperta è stato condotto da Andrea Valeri, studente magistrale di Biologia Ambientale all’Università dell’Aquila, e coordinato dal professor Enrico Lunghi.

Secondo Valeri, la presenza di Rhinolophus euryale nelle Grotte di Stiffe è di particolare importanza, poiché si tratta di una specie vulnerabile in Italia e la presenza di una colonia numerosa conferisce al sito un elevato valore conservazionistico a livello regionale. Valeri sottolinea l’importanza dei monitoraggi ambientali per scoprire la presenza di specie come questa e per proteggerle efficacemente.

Il professor Lunghi afferma che la conoscenza è l’arma migliore per proteggere la biodiversità e che questo studio rappresenta un passo fondamentale per salvaguardare Rhinolophus euryale nel territorio abruzzese. La presenza di questa specie nelle Grotte di Stiffe, considerate tra le grotte più frequentate in Italia, è motivo di grande orgoglio per l’Azienda Territorio e Cultura, che gestisce il sito.

Il direttore dell’ATC, Victor Casulli, si dice emozionato per la scoperta e afferma che spingerà l’azienda ad agire con ancora maggiore responsabilità per proteggere il patrimonio naturale e la biodiversità del territorio. Questa importante scoperta si inserisce in un lungo percorso di valorizzazione delle Grotte di Stiffe, che sono diventate una delle destinazioni turistiche speleologiche più ambite in Italia grazie a una mirata promozione nei principali eventi nazionali ed internazionali.