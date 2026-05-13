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San Demetrio ne’ Vestini: Torna il “Biospeleo Tour” e le “Notti Magiche” alle Grotte di Stiffe

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Le Grotte di Stiffe si preparano ad accogliere i visitatori per il ritorno di due tra i più attesi appuntamenti della programmazione primaverile. Il Biospeleo tour e le Notti Magiche tornano il 16 e il 30 maggio, pronti ad accogliere turisti e visitatori per due giornate speciali, sempre molto partecipate.

Il primo appuntamento da segnare sul calendario è per sabato 16 maggio, con il Biospeleo Tour in programma alle 15.30 e alle 17.30, seguito dalla serata delle Notti Magiche il 30 maggio alle 18. Queste due iniziative sono solo alcune delle tante proposte per la nuova stagione delle Grotte di Stiffe, gestite dall’Azienda Territorio e Cultura.

Durante il fine settimana di Pasqua, le Grotte hanno registrato un boom di visitatori con oltre 1.600 ingressi, confermando l’interesse crescente dei turisti per il sito naturalistico che si trova al quinto posto tra le grotte in Italia per numero di presenze.

“Siamo pronti a riaccogliere turisti e visitatori per queste due giornate speciali che sono sempre molto partecipate. Il grande interesse dimostrato in queste occasioni è il segnale che stiamo lavorando nella giusta direzione”, commenta Victor Casulli, direttore dell’ATC, l’Azienda Territorio e Cultura.

Il Biospeleo Tour, in collaborazione con l’Università degli studi dell’Aquila, propone una visita alla scoperta dell’ecosistema delle Grotte di Stiffe, dove scienza e natura si incontrano in un’esperienza unica ed emozionante. Le Notti Magiche, invece, offrono un’atmosfera misteriosa e suggestiva, consentendo di esplorare le formazioni rocciose con luce direzionata e di apprezzare la bellezza delle grotte in modo unico e affascinante.

“Continueremo a promuovere queste ed altre iniziative con una programmazione in costante aggiornamento, a beneficio dell’intero territorio che è sempre più sotto i riflettori nell’anno dell’Aquila Capitale italiana della Cultura”, conclude Casulli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare i siti web ufficiali delle Grotte di Stiffe e del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini. Ticket online disponibili su grottedistiffeofficial.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare al numero 0862 583798.

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