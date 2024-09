San Giovanni Teatino, ACA – NUOVA TURNAZIONE CHIUSURA SERBATOI

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’ Aca SpA ha programmato una nuova turnazione di CHIUSURA TEMPORANEA DEI SERBATOI in diversi comuni – precisa la nota online. Nel dettaglio è prevista la chiusura del: SERBATOIO DI SAMBUCETO (Via Umbria) da Martedì 24 SETTEMBRE 2024 a martedì 1 OTTOBRE 2024 tutte le sere dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino seguente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le zone interessate dall’interruzione sono: SAMBUCETO CENTRO, VIA CAVOUR, VIA AMENDOLA, VIA MAZZINI, CORSO ITALIA CENTRALE DRAGONARA nei seguenti giorni: dalle ore 22.00 di MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE 2024 alle ore 06.00 di GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2024 dalle ore 22.00 di VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2024 alle ore 06.00 di SABATO 28 SETTEMBRE 2024 dalle ore 22.00 di DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024 alle ore 06.00 di LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2024 dalle ore 22.00 di MARTEDI’ 1 OTTOBRE 2024 alle ore 06.00 di MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE 2024 Le zone interessate dall’interruzione sono: DA DRAGONARA BASSA FINO A ZONA AEROPORTO E ZONA INDUSTRIALE. La stessa ACA fa presente che l’orario potrà subire variazioni dovute alle manovre di chiusura e riapertura e la normale erogazione dell’acqua potrà essere ripristinata in ritardo nelle zone più elevate – Di seguito il link per consultare le tabelle delle chiusure: https://www.aca – viene evidenziato sul sito web. pescara – si legge sul sito web ufficiale. it/documents/copia_TABELLA-CHIUSURA-CON-STIMA-PORTATE-2024-dal-24-settembre–al-01-Ottobre – recita la nota online sul portale web ufficiale. pdf

