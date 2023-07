San Giovanni Teatino, Aggiornamento albo dei giudici popolari.

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Si ricorda che è in scadenza il termine per la richiesta per presentare domanda per essere inclusi negli elenchi di aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello (avviso in allegato). I cittadini residenti interessati possono presentare istanza, utlizzando il modello in allegato, entro il 31/07/2023 mediante pec all’indirizzo comunesgt@pec.it o direttamente all’ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Consulta anche la pubblicazione all’albo pretorio – riporta testualmente l’articolo online.

