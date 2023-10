San Giovanni Teatino, Aggiornamento annuale Albo Presidenti di Seggio Elettorale e Albo Unico Comunale degli Scrutatori di Seggio Elettorale

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Si ricorda che, come ogni anno, ENTRO IL 31 ottobre 2023 è possibile presentare domanda per l’aggiornamento annuale dell’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022 è possibile presentare domanda per l’aggiornamento annuale dell’Albo Unico Comunale degli Scrutatori dei Seggi Elettorali – aggiunge la nota pubblicata. Tutte le info ed i modelli di domanda sono reperibili sul portale dell’ente ai seguenti link: https://comune – si apprende dalla nota stampa. sangiovanniteatino – riporta testualmente l’articolo online. ch.it/modulistica/categorie/771013/schede/771064-albo-scrutatori https://comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. sangiovanniteatino – aggiunge testualmente l’articolo online. ch.it/modulistica/categorie/771013/schede/771068-albo-presidenti-seggio Le domande potranno essere inviate mediante pec all’indirizzo comunesgt@pec.it o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 06, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it