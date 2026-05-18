San Giovanni Teatino, Ambiente, due ordinanze per la manutenzione del verde e dei fossi

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune di San Giovanni Teatino ricorda alla cittadinanza l’osservanza delle ordinanze finalizzate alla tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della prevenzione del rischio idrogeologico e incendi.Le disposizioni riguardano la manutenzione delle aree verdi e dei terreni privati, la pulizia dei fossi di scolo e la corretta gestione della vegetazione lungo strade e aree ferroviarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Obiettivi delle ordinanzeLe ordinanze sono state adottate per:- prevenire allagamenti e fenomeni di dissesto idrogeologico;- ridurre il rischio di incendi durante il periodo estivo;- garantire la sicurezza della circolazione stradale e ferroviaria;- tutelare l’igiene pubblica e contrastare la proliferazione di insetti e animali infestanti;- preservare il decoro urbano e la corretta manutenzione del territorio – recita il testo pubblicato online. L’Amministrazione comunale richiama l’attenzione sull’importanza di una corretta manutenzione delle proprietà private, soprattutto in considerazione dei sempre più frequenti eventi meteorologici intensi che possono causare allagamenti, caduta di alberi, smottamenti e situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Il Comune effettuerà controlli sul rispetto delle ordinanze – si apprende dalla nota stampa. In caso di inadempienza potranno essere applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, oltre all’eventuale esecuzione degli interventi necessari in danno ai soggetti responsabili. In allegato i documenti integrali.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di San Giovanni Teatino. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it