San Giovanni Teatino, ANNO SCOLASTICO 2023-2024

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Carissimi Ragazzi e Ragazze, Dirigente Scolastica, Insegnanti e Personale delle Scuole di San Giovanni Teatino, tutta l’Amministrazione comunale vi rivolge i migliori auguri per l’inizio di questo anno scolastico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un nuovo anno scolastico prende il via, con tutte le aspettative che ogni inizio porta con sé. Si riparte con una nuova avventura, fatta di impegno, di sacrificio, di studio, di dedizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma anche di nuove scoperte, di conoscenze da acquisire, di amicizie e di valori, come la scuola sa trasmettere – E’ arrivato il momento di tornare sui banchi di scuola con un carico di energia, di voglia di condividere e ovviamente, di imparare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A voi studentesse e studenti, auguro di cogliere ogni attimo di questi mesi di studio; siate insaziabili di apprendere e di arricchire il vostro bagaglio culturale e non smettete mai di stupirvi di fronte alle cose nuove, di aprire le menti e affrontare con passione e gioia il nuovo percorso formativo che vi aspetta – si apprende dal portale web ufficiale. Sarete voi stessi a costruire il nostro domani – Alla Dirigente ed agli Insegnanti che, con le loro competenze, sanno rendere i nostri ragazzi dei cittadini consapevoli, riconosco l’importantissimo ruolo nella formazione dei nostri giovani – precisa il comunicato. A tutto il Personale scolastico un sentito ringraziamento per l’attività di supporto e collaborazione per garantire servizi sempre più efficienti – precisa il comunicato. Un augurio speciale ai genitori e alle famiglie affinché tutti insieme, ognuno nei rispettivi ruoli, collaboriamo per realizzare una forte sinergia nel delicato e importante percorso educativo di crescita dei bambini e dei ragazzi – A voi tutti rivolgo il mio saluto e auguro un BUON INIZIO ANNO SCOLASTICO Il Vostro Sindaco Giorgio Di Clemente

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di San Giovanni Teatino. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it